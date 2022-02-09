«Универсальная боевая единица»: как плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф укрепит Вооружённые силы РФ

Завершаются предварительные испытания нового плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Кроме того, проведена подготовка к серийному выпуску машины. Плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф построен на базе БМП-3 и предназначен для перевозки и десантирования пехотинцев и их огневой поддержки. Эксперты называют БТ-3Ф универсальной боевой единицей, которая будет востребована как морской пехотой, так и ВДВ и сухопутными войсками.

Испытания нового плавающего бронетранспортёра БТ-3Ф находятся на завершающей стадии. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортёра БТ-3Ф, которые длились более года. Водоходные качества машины проверены в морских условиях, проведены стрельбовые испытания, изделие доказало стойкость к внешним воздействующим факторам, в том числе от обычных средств вооружения», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы госкорпорации.

В «Ростехе» также отметили, что «Курганмашзавод» подготовил производство к запуску БТ-3Ф в серию.

«Высокий темп наступления»

БТ-3Ф был разработан Специальным конструкторским бюро машиностроения. Он представляет собой плавающий гусеничный бронетранспортёр на базе боевой машины пехоты БМП-3. БТ-3Ф предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ и подразделений сухопутных войск, а также для осуществления огневой поддержки десанта.

Ходовая часть, силовая установка, водомётные движители, система защиты от оружия массового поражения, система пуска дымовых гранат и другие системы заимствованы у БМП-3.

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Полная боевая масса бронетранспортёра составляет 18,9 т. Бронетранспортёр оснащён четырёхтактным двигателем УТД-29Т мощностью 450 л. с. и может развивать максимальную скорость до 70 км/ч по шоссе.

Разработчики отмечают, что БТ-3Ф способен двигаться на плаву со скоростью до 10 км/ч при волнении до 3 баллов. Машину можно транспортировать самолётами Ил-76 и Ан-124 или вертолётом Ми-26.

БТ-3Ф может перевозить до 14 десантников. Для обеспечения обзора механику-водителю и десанту бронетранспортёр оснащён системой видеонаблюдения с шестью ТВ-камерами для кругового обзора и камерой с тепловизором, «направленной по ходу движения».

Кроме того, плавающий бронетранспортёр оснащён специальными энергопоглощающими креслами, которые обеспечивают значительное снижение ударных нагрузок на позвоночник пассажира при движении по пересечённой местности или при подрыве на мине.

Основное оружие БТ-3Ф — пулемёт «Корд» калибра 12,7 мм с тепловизорным прицелом, лазерным дальномером и функцией сопровождения целей. Оружие размещается на крыше бронетранспортёра в дистанционно управляемом модуле.

При этом боевой модуль по необходимости может быть заменён на совместимые модели с пулемётами калибра 14,5 мм или 40 мм автоматическим гранатомётом.

Бронированный корпус бронетранспортёра защищает десант от пуль крупнокалиберных пулемётов и осколков снарядов и мин.

В комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что такие машины прежде всего предназначены для использования на больших десантных кораблях.

Плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф

© АО СКБМ

«Не все десантные корабли могут подойти к берегу близко, потому что осадка не позволяет, поэтому они открывают аппарель и выпускают плавающие бронетранспортёры. Они могут доставить на берег личный состав и поддержать его огнём во время высадки. Такие бронетранспортёры могут преодолевать водные преграды не по дну, а на плаву, что поддерживает высокий темп наступления. Это их главное достоинство», — рассказал Виктор Литовкин.

При этом в зависимости от установленного боевого модуля БТ-3Ф способен варьировать свою боевую мощь под каждую конкретную боевую задачу, добавил эксперт.

Но, скорее всего, БТ-3Ф будет использоваться именно для морского десантирования, так как у других видов войск есть свои бронетранспортёры, пояснил Литовкин.

«У разных машин такого класса различные предназначения: какие-то могут наступать вместе с танковыми подразделениями, какие-то лучше работают в обороне как мобильная огневая точка. В свою очередь, уникальные особенности есть и у БТ-3Ф: не все бронетранспортёры могут плавать. Однако всем требованиям к бронетранспортёрам БТ-3Ф не может соответствовать. Он, несомненно, расширит оперативно-тактические возможности морской пехоты», — подчеркнул эксперт.

«Востребован в войсках»

Впервые плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф был продемонстрирован в 2016 году на форуме «Армия». В 2019 году стало известно о начале ходовых испытаний машины.

Одновременно разрабатывался арктический вариант БТ-3Ф, который был представлен на форуме «Армия-2021». Эта модификация получила ряд усовершенствований, делающих возможным использование бронетранспортёра в экстремальных климатических условиях.

Плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф

© АО СКБМ

В их числе — более широкие гусеничные ленты для повышения проходимости по снегу и независимый отопитель, позволяющий экипажу и десанту комфортно чувствовать себя даже при температурах ниже 50 градусов мороза. Кроме того, в комплекте с арктическим БТ-3Ф используется беспилотный аппарат для выполнения разведывательных задач.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил в качестве главных преимуществ бронетранспортёра БТ-3Ф объёмный корпус и возможность плавать в море.

«Интересно ещё то, что принцип высадки десанта заимствован у машин серии БМД — через заднее отделение. При этом у командира и водителя есть собственные люки для того, чтобы покинуть машину», — пояснил эксперт.

Алексей Леонков напомнил, что ранее к этой машине проявляла интерес Индонезия.

«Это островная страна, где регулярно проводятся операции против пиратов, укрывающихся на различных островах. Плавающий бронетранспортёр для них был бы очень интересен. БТ-3Ф имеет повышенный уровень защиты — он оснащён противоосколочной бронёй и у него есть легко заменяемый боевой модуль. Такая универсальная боевая единица будет очень востребована», — подчеркнул эксперт.

БТ-3Ф отвечает всем требованиям, которым должна соответствовать современная машина такого класса, добавил Алексей Леонков.

«Его могут использовать как морская пехота, так и воздушно-десантные войска. Кроме того, он найдёт применение в специальных операциях благодаря своей проходимости и скоростным качествам. По всем показателям эта машина будет востребована в войсках — она заменит старые бронетранспортёры, уступающие ей по ряду характеристик. Это современный бронетранспортёр, который может работать в широтах с температурой от -50 до +50 градусов», — заключил собеседник RT.