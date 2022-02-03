«Басурманин» на страже: как модернизированные БМП-1АМ усилят мотострелковые войска РФ

В Восточный военный округ на вооружение поступят модернизированные машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве пояснили, что ими заменят БМП-1. Обновлённая боевая машина пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению её боевых характеристик. Эксперты отмечают, что проведённая модернизация до уровня «Басурманина» сделала из БМП-1 эффективную и актуальную машину.

Модернизированные БМП-1АМ «Басурманин» в ближайшее время поступят на вооружение в Восточный военный округ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Мотострелковое соединение общевойсковой армии Восточного военного округа в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин» заменят стоящие на вооружении БМП-1. Так, уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в Еврейской автономной области поступит крупная партия модернизированных БМП-1АМ «Басурманин», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что БМП-1АМ «считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения».

Время модернизации

Напомним, что, согласно данным из открытых источников, за время производства с 1966 по 1983 год было выпущено не менее 20 тыс. боевых машин пехоты БМП-1. По данным на 2018 год, около 1 тыс. имеются на вооружении Росгвардии и около 7 тыс. находятся на хранении Минобороны РФ. Кроме того, около 7 тыс. БМП-1 продолжают эксплуатировать вооружённые силы и формирования более чем в 30 странах мира.

О намерениях модернизировать советские БМП-1, до сих пор стоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, стало известно в 2018 году. Тогда об этом сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в Минобороны России.

Гусеничная боевая машина пехоты БМП-1

РИА Новости

© Г. Шутов

По их словам, было принято решение прежде всего оснастить БМП-1 более универсальным основным орудием, которое смогло бы поражать и низколетящие воздушные цели — в том числе и беспилотники, которые всё чаще используются боевиками террористических организаций.

Модернизированный вариант БМП-1, получивший название «Басурманин», был представлен публике корпорацией «Ростех» на международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

«Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению её боевых характеристик», — сообщили в «Ростехе».

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Занимавший тогда пост индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов подчеркнул, что после модернизации до уровня «Басурманина» БМП-1 «получила, по сути, вторую жизнь». Он также отметил, что из-за распространённости этих боевых машин во всём мире новый модернизационный пакет будет пользоваться популярностью и у зарубежных заказчиков.

«Такой подход является привлекательным в том числе для зарубежных заказчиков, так как апгрейд обходится значительно дешевле новой техники. Всего за время производства «Уралвагонзаводом» было выпущено более 20 тыс. БМП-1. Почти две трети из них стоят на вооружении других стран», — заявил Абрамов.

Вскоре после форума «Армия-2018» корпорация «Уралвагонзавод» сообщила, что готовится начать масштабную программу модернизации БМП-1 до уровня БМП-1АМ «Басурманин» в рамках «долгосрочного контракта».

Новые возможности

Главным усовершенствованием БМП-1АМ «Басурманин» по сравнению с советской боевой машиной пехоты первого поколения является новое боевое отделение.

Вместо гладкоствольного орудия «Гром» калибра 73 мм в башне, характерной для БМП-1, «Басурманин» оснащается боевым модулем с 30-мм автоматической стабилизированной пушкой 2А72.

Эксперты отмечают, что в своё время орудие «Гром» обладало хорошими характеристиками, однако сейчас оно уже не отвечает требованиям современного поля боя из-за малой начальной скорости снаряда, кучности стрельбы и ограниченных углов наводки.

«По сути, это был несколько изменённый станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9. Сам по себе это уже достаточно морально устаревший вид оружия, а по точности и дальности стрельбы он не соответствует возможностям современных артиллерийских систем. В то же время 30-мм скорострельная пушка обеспечивает более высокую точность», — пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Автоматическая пушка 2А72 ведёт огонь выстрелами калибра 30 мм с начальной скоростью 960 м/c при темпе стрельбы в 330 выстрелов в минуту. Эта пушка практически идентична своей предшественнице 2А42, которой вооружаются ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, подчёркивают разработчики.

«Благодаря новому унифицированному боевому отделению «Басурманин» получил возможность эффективно поражать легкобронированную технику на дальностях до двух километров, а также низколетящие воздушные цели, в том числе беспилотники и вертолёты», — отметили в «Ростехе».

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Для борьбы с бронированными объектами противника используется противотанковый ракетный комплекс «Метис». Кроме того, БМП-1АМ оснащён системой «Туча», которая позволяет устанавливать маскировочные аэрозольные завесы.

Также «Басурманин» стал более подвижным по сравнению с БМП-1 первого поколения за счёт установки двигателя УТД-20С1 и торсионных валов повышенной энергоёмкости. Мощность двигателя составляет 300 л. с., максимальная скорость по шоссе — 65 км/ч. Кроме того, была улучшена плавучесть и водоходность машины за счёт установки водоизмещающих крыльев.

Дмитрий Корнев отметил, что несмотря на то, что сами БМП-1 уже достаточно устарели, их шасси можно модернизировать и использовать с новыми боевыми модулями, что в результате даёт актуальную боевую машину.

«Установка 30-мм скорострельной пушки, ночного прицела с тепловизором, современного типа противотанковых ракет позволяет достаточно серьёзно осовременить боевую машину пехоты, и она может применяться как в наших войсках, так и поставляться на экспорт. Тем более что БМП-1 ранее была довольно популярной боевой машиной, которая поставлялась в десятки стран и в советское, и в постсоветское время. Эта модернизация принесёт двойную пользу: для тех воинских частей ВС РФ, которые используют БМП-1, и для тех зарубежных стран, где БМП-1 состоит на вооружении», — отметил эксперт.

БМП-1АМ способна стать переходной машиной, которая может использоваться, пока идёт процесс наполнения мотострелковых подразделений техникой нового поколения, построенной с нуля, пояснил в комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин.