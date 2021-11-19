«Напоминают знаменитые «Катюши»: каким потенциалом обладают новые огнемётные системы ТОС-2 «Тосочка»

Испытания тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» должны завершиться до конца года. Об этом заявил гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов. Он отметил, что артиллерийские расчёты уже готовятся к эксплуатации новой машины, поскольку по техническому оснащению она кардинально отличается от предшественницы — ТОС-1А. Кроме того, по словам Смирнова, также проходит тестирование и реактивный снаряд, разработанный для этой системы. Эксперты поясняют, что благодаря своим характеристикам и повышенной мобильности системы «Тосочка» будут востребованы как в России, так и за рубежом.

Испытания тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» должны быть завершены до конца текущего года. Об этом сообщил генеральный директор НПО «Сплав» Александр Смирнов.

«Сейчас идут совместные испытания на предприятиях госкорпорации «Ростех», в частности НПО «Сплав» и «Специальное конструкторское бюро» военного дивизиона Мотовилихинских заводов. До конца года планируется их завершить», — рассказал Смирнов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что эти системы ожидают в войсках.

«Расчёты мы уже готовим к эксплуатации новой системы, потому что она по своему техническому оснащению кардинально отличается от ТОС-1А. Надеемся, что ТОС-2 будет широко востребована в наших вооружённых силах», — добавил глава предприятия.

Александр Смирнов также отметил, что первый показ «Тосочки» во время парада Победы на Красной площади летом 2020 года вызвал интерес у иностранных заказчиков. Кроме того, по его словам, для ТОС-2 уже сейчас разрабатываются новые реактивные снаряды.

«Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объёме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году. Он отличается повышенной дальностью и может быть использован и с ТОС-1А», — рассказал топ-менеджер НПО «Сплав».

Ранее Александр Смирнов сообщал, что поставки «Тосочки» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2021 году.

«Уникальнейшая машина»

Разработка тяжёлых огнемётных систем и специальных реактивных термобарических снарядов началась в СССР в 1970-х годах. В 1980-м после успешных испытаний к принятию на вооружение была рекомендована система ТОС-1 «Буратино».

Эта система представляла собой пусковую установку из 30 направляющих труб для запуска термобарических снарядов, которая размещалась на гусеничной платформе Т-72. По аналогии с танком экипаж ТОС-1 осуществлял наведение на цель и вёл огонь, не покидая машину.

В боевых действиях система «Буратино» впервые была применена на завершающем этапе афганской войны в конце 1980-х.

ТОС-1А «Солнцепёк»

РИА Новости

© Алексей Куденко

В 2001 году была разработана обновлённая версия «Буратино» — ТОС-1А «Солнцепёк» с уменьшенным количеством направляющих труб для пуска снарядов — 24 вместо 30.

Эти системы активно применялись в операциях против террористов в Сирии, о чём в 2018 году рассказал генерал Александр Лапин, до ноября 2017 года возглавлявший штаб российской группировки в Сирии.

«Прекрасно себя зарекомендовала новая тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк». Я скажу, уникальнейшая машина. Часто нас очень сильно выручала, когда необходимо было уничтожить боевиков в каких-то подземных или полуподземных укрытиях», — отметил Лапин.

При этом на основе полученного в сирийской операции опыта конструкторы НПО «Сплав» при разработке следующей модели — ТОС-2 «Тосочка» — решили перевести её на колёсное шасси на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъёмности и проходимости.

Это не единственное отличие «Тосочки» от предшественников. Так, у ТОС-2 будет ещё меньше пусковых направляющих — 18, а не 24, как у «Солнцепёка». В «Ростехе» подчёркивают, что это будет компенсировано увеличением мощности и дальности снарядов. При этом «Тосочка» может работать и со снарядами от «Буратино» и «Солнцепёков», так как использует тот же калибр — 220 мм.

Кроме того, в отличие от предшественников ТОС-2 оснащена собственным грузоподъёмным механизмом, благодаря которому исчезла потребность в транспортно-заряжающей машине — без неё предыдущие тяжёлые огнемётные системы могли бы сделать максимум один залп.

Снаряды для «Тосочки», в свою очередь, теперь можно доставлять на любой технике, а загрузку обеспечивает экипаж машины.

В «Ростехе» отмечают, что ТОС-2 оснащена современным навигационным оборудованием, в том числе лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости и инерциально-измерительным блоком. Кроме того, «Тосочка» может вести огонь с неподготовленных боевых позиций, а прицеливание, стрельба и управление огнём автоматизированы.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что ТОС относятся к системам залпового огня и похожи на такие установки, как «Град», «Смерч» и «Торнадо».

«Это система, которая должна подавить группу целей на большой площади. Тяжёлые огнемётные системы предназначены для уничтожения бронированной техники и живой силы, разрушения зданий и объектов, находящихся как на открытой местности, так и на фортификационных сооружениях», — рассказал Леонков.

Несмотря на сокращение количества боевых зарядов у ТОС-2, обусловленное переходом на новое колёсное шасси, её эффективность останется на высоком уровне, уверен аналитик, ведь мощность новых боеприпасов вырастет.

«При этом огневые и боевые свойства этой системы не уменьшились. У неё есть гидравлический кран, который используется для перезарядки снарядов, что принципиально отличает её от систем ТОС-1 и других, которые требуют отдельной машины заряжания», — пояснил военный эксперт.

«Повышает мощь боевых частей»

По словам Александра Смирнова, ТОС-2 «Тосочка» на поле боя может взаимодействовать с ТОС-1А «Солнцепёк».

«Эти два комплекса могут вполне себе мирно уживаться на поле боя. Исходя из тактической обстановки, командование сможет применять систему как на колёсном, так и на гусеничном ходу», — рассказал глава НПО «Сплав».

Тяжёлая огнемётная система ТОС-2

© mil.ru

Учитывая интерес зарубежных заказчиков к предыдущим российским огнемётным системам, можно сказать, что «Тосочки» также будут обладать высоким экспортным потенциалом, считает Смирнов.

«В этом году система получила рекламный паспорт. Учитывая интерес зарубежных заказчиков к системе ТОС-1А, можно смело сделать вывод о не менее высоком экспортном потенциале ТОС-2, так как эта система имеет ряд улучшенных технических характеристик, таких как увеличенная дальность, колёсный ход, улучшенная эргономика», — приводит его слова ТАСС.

Эксперты также уточняют, что залповые огнемётные системы вроде «Тосочки» предназначены для поражения противника на большой площади, что даёт весомое преимущество в бою.

«Такие системы, как ТОС-2, напоминают знаменитые «Катюши», которые выпускают до 24 ракет с термобарическими боевыми частями и тем самым выжигают площадь, сравнимую с несколькими футбольными полями. Это машины иного порядка, чем ствольная артиллерия: в них была увеличена дальность запуска снарядов. А это, соответственно, повышает мощь боевых частей и точность стрельбы», — рассказал в интервью RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Он также констатировал, что новое колёсное шасси значительно повысило мобильность системы.

«Буратино» и «Солнцепёк» используют гусеничное шасси, на котором хорошо передвигаться по полю. «Тосочка» позволяет оперативно перемещаться по автодорогам, то есть при помощи этой машины можно быстро создавать огневую группировку для поражения цели на опасных направлениях», — пояснил Литовкин.

Использование колёсного шасси вместо традиционного для советской и российской техники гусеничного также увеличивает экспортный потенциал «Тосочки», считает аналитик, ведь такие машины будут более удобны для использования в пустынной или высокогорной местности.

«Интерес зарубежных заказчиков определённо будет. Однако и Минобороны РФ также будет заинтересовано в получении подобной техники в рамках развития потенциала сухопутных войск. У нас тоже есть районы, где пригодятся такие машины для мобильного парирования противника. Например, Средняя Азия, где существует актуальная проблема прорыва бандформирований с территории Афганистана», — заключил Литовкин.