«Интерес зарубежных заказчиков оправдан»: на что способны российские автоматы и пистолеты для подводной стрельбы

«Рособоронэкспорт» завершил поставку иностранному партнёру специальных подводных пистолетов СПП-1М 4,5 мм и специальных автоматов АПС калибра 5,66 мм. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». Благодаря уникальным боеприпасам эти пистолеты и автоматы могут вести огонь и эффективно поражать цели в подводной среде, где использование традиционного огнестрельного оружия бесполезно. Исключительность автомата АПС признаётся не только отечественным, но и зарубежным экспертным сообществом. В беседе с RT военные специалисты подчеркнули отсутствие аналогов этого оружия за рубежом, что объясняет интерес иностранных заказчиков.

Компания «Рособоронэкспорт» поставила иностранному партнёру специальные подводные пистолеты СПП-1М калибра 4,5 мм и специальные подводные автоматы АПС калибра 5,66 мм. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», в которую входит «Рособоронэкспорт».

«Благодаря характеристикам и надёжности подводное оружие, как и многая другая продукция «Ростеха», пользуется уверенным спросом за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», — рассказали в кластере вооружений «Ростеха».

Оружие разработано в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и предназначено для вооружения подразделений специального назначения.

Отмечается, что вместе с вооружением иностранному заказчику была поставлена партия боеприпасов, применяющихся для подводной стрельбы.

Уникальные решения

Разработка специального подводного стрелкового оружия началась в СССР в 1960-х годах. Советские конструкторы стали первопроходцами в этой сфере: до этого нигде в мире не существовало рабочих образцов такого оружия и теоретической научной базы, на основе которой оно могло бы быть создано.

Огнестрельное оружие традиционной конструкции нельзя применять под водой: из-за высокой плотности водной среды обычная пуля не имеет стабильной оси вращения, быстро теряет скорость и пробивную силу, отмечают эксперты. Кроме того, канал ствола заполняется водой, что приводит к опасному росту давления в стволе и патроннике.

«Обычное огнестрельное оружие, например автомат Калашникова, в принципе, может произвести выстрел под водой. Но дальность стрельбы и мощность пули практически на нуле, поразить таким выстрелом ничего не получится. Из-за плотности воды и формы обычной пули она начинает закручиваться и теряет энергию», — пояснил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Конструкторам ЦНИИТОЧМАШ удалось решить эти задачи, создав патрон СПС калибра 4,5 мм с применением принципа метания удлинённой пули.

Стабилизация в воде достигается за счёт усечённо-конической формы головной части, благодаря которой при движении с большой скоростью перед пулей образуется пустая область, снижающая сопротивление.

Для стрельбы этим патроном был разработан пистолет СПП-1. Впоследствии, после некоторых доработок спускового механизма, была создана его модификация — СПП-1М, который представляет собой неавтоматический пистолет с четырьмя гладкими стволами. Огонь ведётся из каждого ствола поочерёдно. Перезарядка производится так же, как у охотничьих ружей, — блок стволов откидывается казённой частью вверх.

Подводный пистолет СПП-1М калибра 4,5 мм

© rostec.ru

Пистолет СПП-1М предназначен для поражения противника под водой на дальности до 17 м и до 20 м на суше. При этом эффективная дальность его использования под водой также зависит от глубины погружения — с увеличением глубины и давления водной среды дальность стрельбы уменьшается.

Начальная скорость пули — 235—250 м/с. Основные части пистолета выполнены из нержавеющей стали со специальным покрытием, что обеспечивает его сохранность в морской воде.

«Не имеет аналогов в мире»

Однако пистолет СПП-1М стал не единственным отечественным образцом подводного оружия. В 1970 году специалистами ЦНИИТОЧМАШ была начата разработка АПС — специального подводного автомата.

Он был принят на вооружение в 1975 году, а серийное производство АПС было развёрнуто на Тульском оружейном заводе. Его конструкция и принцип работы автоматики за счёт энергии части пороховых газов, отводимых из ствола, позволяет преодолевать инертное сопротивление жидкости внутри механизмов оружия под водой.

Специальный подводный автомат АПС

© rostec.ru

При этом газовая камера автомата имеет регулятор, изменяющий количество отводимых газов, благодаря которому он работает и на воздухе. Ударно-спусковой механизм позволяет вести стрельбу как одиночными выстрелами, так и непрерывными очередями.

АПС использует патроны калибра 5,56 мм и способен поражать цели на расстоянии до 30 м под водой и до 100 м на суше. Начальная скорость пули составляет 340—360 м/c. Ёмкость магазина — 26 патронов.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что, как и в случае с пистолетом СПП-1М, высокая эффективность подводного автомата АПС обеспечивается за счёт использования патронов со специальной пулей.

«Если обычная пуля в воде кувыркается, то такая пуля-стрела может успешно пронзать или разрывать цель под водой. Несмотря на ограниченную дальность применения, это оружие способно остановить любого потенциального врага», — рассказал эксперт.

«Советским конструкторам удалось решить сложнейшую задачу, создав автомат, работающий в среде, плотность которой в сотни раз превышает плотность воздуха», — подчеркнул Литовкин.

Стоит отметить, что АПС долгое время был засекречен. Впервые этот автомат был представлен публике на оружейной выставке IDEX в Абу-Даби лишь в 1993 году.

Уникальность этого необычного оружия признаётся и западным экспертным сообществом. Так, в прошлом году американское военно-аналитическое издание The National Interest выпустило материал под названием «Российский автомат АПС для стрельбы под водой — оружие, не имеющее аналогов в мире».

Материал издания The National Interest «Российский автомат АПС для стрельбы под водой — оружие, не имеющее аналогов в мире»

© The National Interest

Журналисты издания отметили, что самым безотказным средством для подводного боя является нож, однако «в СССР хотели получить оружие, превосходящее всё, что мог иметь при себе вражеский водолаз». При этом The National Interest подчёркивает, что у американских вооружённых сил аналогичного АПС оружия нет.

«На вооружении у США подводных автоматов никогда не было. Любопытное расхождение в приоритетах — ведь и та и другая страна располагают многочисленными контингентами военно-морского спецназа и военных водолазов. АПС, пока ему не найдут замену, будет и дальше делать российских боевых пловцов грозными противниками в подводной среде», — пишет The National Interest.

США и другим государствам до сих пор не удалось создать эффективное автоматическое огнестрельное оружие для подводного боя, подчеркнул в разговоре с RT Виктор Литовкин. Зарубежные разработки в этом направлении ограничиваются американскими и немецкими подводными револьверами.

«У зарубежных стран в принципе не было таких автоматов. Они пытались пользоваться традиционным огнестрельным оружием, но оно работало неэффективно из-за кручения пуль. Советские инженеры придумали не только пулю, похожую на стрелу, но и в целом продумали конструкцию автомата, чтобы его можно было эффективно перезаряжать под водой», — отметил собеседник RT.

Об исключительности АПС в разговоре с RT рассказал и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

«Подводные пистолеты разных моделей в разных странах появились относительно давно. В то время как подводные автоматы — большая редкость. АПС, который стоит на вооружении морского спецназа в России, — уникальное оружие, которое может очередями стрелять под водой и над водой», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Корнева, специальные стреловидные пули АПС на высокой скорости могут поражать не только живого противника, но и пробивать стальные баллоны, выводя из строя оборудование вражеских водолазов.

«Поставка такого рода вооружений, скорее всего, была проведена дружественной России стране, вероятно, морскому спецназу, задача которого заключается в защите и обороне морских объектов, противодействии диверсантам, выполнении диверсионных действий против вражеских кораблей и морских объектов», — пояснил Дмитрий Корнев.

Учитывая исключительность этого оружия, внимание иностранных государств к нему вполне ожидаемо, отметил собеседник RT.