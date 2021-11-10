Поставки огнемётной системы нового поколения «Тосочка» в ВС начнутся в 2021 году

Короткая ссылка
Первые поставки тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в этом году, сообщил Интерфаксу гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов.
Поставки огнемётной системы нового поколения «Тосочка» в ВС начнутся в 2021 году
  • РИА Новости

«Мы поставки уже, грубо говоря, начинаем в любом случае в этом году», — сказал он.

Смирнов добавил, что контракт на изготовление и поставку систем подписали на форуме «Армия-2021» в августе.

«(Госиспытания. — RT) близки к завершению, есть небольшие организационные проблемы — погодные условия. У нас есть технические ограничения, полигоны функционируют, но погоду никто не отменял. Поэтому это буквально вопрос дней, до конца этой недели стрельбовые испытания все будут завершены, оформлены протоколами — и всё», — отметил гендиректор НПО.

25 сентября 2020 года российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Тосочка» установлена на колёсном шасси «Урала», система имеет увеличенную дальность стрельбы и автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить