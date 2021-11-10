Поставки огнемётной системы нового поколения «Тосочка» в ВС начнутся в 2021 году

Первые поставки тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в этом году, сообщил Интерфаксу гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов.

«Мы поставки уже, грубо говоря, начинаем в любом случае в этом году», — сказал он.

Смирнов добавил, что контракт на изготовление и поставку систем подписали на форуме «Армия-2021» в августе.

«(Госиспытания. — RT) близки к завершению, есть небольшие организационные проблемы — погодные условия. У нас есть технические ограничения, полигоны функционируют, но погоду никто не отменял. Поэтому это буквально вопрос дней, до конца этой недели стрельбовые испытания все будут завершены, оформлены протоколами — и всё», — отметил гендиректор НПО.

25 сентября 2020 года российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Тосочка» установлена на колёсном шасси «Урала», система имеет увеличенную дальность стрельбы и автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнём.