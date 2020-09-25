ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка» во время основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передаёт ТАСС.

Отмечается, что за манёврами на полигоне наблюдает российский лидер Владимир Путин.

В Минобороны России сообщили, что системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника.

«Огнём неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, выдвигающемуся противнику был нанесён значительный урон», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области.