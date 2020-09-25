ВС России впервые применили систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»
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- РИА Новости
Отмечается, что за манёврами на полигоне наблюдает российский лидер Владимир Путин.
В Минобороны России сообщили, что системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника.
«Огнём неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, выдвигающемуся противнику был нанесён значительный урон», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области.