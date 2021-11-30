«Будет решать все задачи»: каковы экспортные перспективы нового российского танка Т-90МС

Новейший российский боевой танк Т-90МС представят на Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021. Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод». Летом 2021 года Т-90МС успешно прошёл испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что Т-90МС максимально приближен к боевым характеристикам перспективных танков следующего поколения и будет пользоваться большим спросом у зарубежных заказчиков.

Новейший боевой танк Т-90МС и созданная на его базе боевая машина поддержки танков будут представлены на Международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021 в Каире. Об этом сообщили в концерне «Уралвагонзавод».

«Танки семейства Т-90 и бронемашины на их базе, разработанные в Уральском КБ транспортного машиностроения, относятся к немногим, которые не теряют эффективность в песчаных пустынях и горах. Это особенно важно для стран Ближневосточного региона, где летом средняя дневная температура составляет 45—50 °С, а ночью — 15 °С, а зимой фиксируются заморозки. Испытания и реальные боевые действия показали, что спецтехника «Уралвагонзавода» уверенно преодолевает бездорожье, пески, бури и экстремальные перепады температуры», — приводит сообщение концерна ТАСС.

В «Уралвагонзаводе» напомнили, что в ряде стран Ближнего Востока хорошо знакомы с техникой концерна, и не только советского периода.

«На вооружении ряда государств стоят модификации Т-90, для них тема ремонта и модернизации этой военной техники актуальна. Для остальных представленные на EDEX 2021 танк Т-90МС и боевая машина поддержки танков БМПТ, созданная на его базе, могут стать новым аспектом взаимодействия в рамках успешно развивающегося на протяжении десятилетий партнёрства Ближневосточного региона с Россией», — рассказали на предприятии.

Новая модернизация

Танк Т-90МС по сравнению с предыдущей экспортной моделью Т-90С получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование.

В июне 2021 года Т-90МС успешно прошёл испытания в Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

«Танк зарекомендовал себя с самой положительной стороны как в условиях высокогорья, так и в условиях высоких температур в пустыне», — подчеркнули в концерне «Уралвагонзавод».

Установка современного оборудования привела к некоторому увеличению массы Т-90МС (с 46,5 до 48 т), однако машина не потеряла своих высоких ходовых и манёвренных качеств. Максимальная скорость нового танка по шоссе составляет 60 км/ч, запас хода — 500 км.

Кроме того, танк оснащён дополнительной дизель-генераторной установкой, которая сокращает расход топлива и уменьшает заметность машины в инфракрасном диапазоне.

Главным орудием является усовершенствованная 125-мм пушка, которая обеспечивает повышение точности стрельбы на больших дальностях, со спаренным пулемётом калибра 7,62 мм.

Т-90МС отличается от предшествующих образцов более современным вооружением, электроникой и силовыми агрегатами.

Танк оснащён единой системой управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) «Созвездие», которая позволяет экипажу получать информацию из различных источников, в том числе беспилотников.

Также Т-90МС превосходит предшественников по уровню защиты — конструкторские разработки сделали его практически неуязвимым для кумулятивных и подкалиберных снарядов. Улучшенные возможности новейшего российского танка не остались незамеченными западным экспертным сообществом.

«Российский танк Т-90 стал лучше: встречайте Т-90МС»

Высокие показатели Т-90МС, в частности, отметил американский военно-политический портал The National Interest в своём материале «Российский танк Т-90 стал лучше: встречайте Т-90МС».

«Танк Т-90МС также является преемником предыдущей экспортной версии, Т-90С, и может похвастаться несколькими ключевыми итеративными усовершенствованиями. Т-90МС оснащён чуть более мощным 1130-сильным дизельным двигателем В-92С2Ф, улучшенным тепловизионным прицелом с дальностью распознавания цели 3,5 тыс. м, цифровым компьютером для мониторинга топографических условий, навигационной системой ГЛОНАСС и модернизированной башенной установкой. В числе наиболее значимых изменений — установка противокумулятивных экранов модульной динамической защиты, более эффективно предохраняющих от некоторых видов взрывов», — отметили эксперты американского издания.

Зарубежный интерес

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев по завершении выставки Dubai Airshow 2021 заявил, что компания в течение всего года вела переговоры по продажам Т-90МС c заказчиками с Ближнего Востока.

«В 2021 году «Рособоронэкспорт» вёл с ближневосточными партнёрами консультации по возможностям поставок и иным формам сотрудничества относительно российской бронетехники, в том числе и современным российским танкам Т-90МС. Внимание к российской бронетехнике, ПТРК и тяжёлым огнемётным системам сильно повысилось вследствие их отличной работы в реальных боевых условиях в регионе», — сказал Михеев.

Танк Т-90МС

РИА Новости

© Кирилл Брага

Михеев подчеркнул, что Т-90МС на сегодняшний день — самый современный российский основной боевой танк, выпускаемый серийно.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» в числе достоинств танка также отметил обновлённую цифровую систему управления огнём с тепловизионными приборами и возможностью работы в режиме «охотник-стрелок», новый комплекс динамической защиты, повышенную точность основного вооружения, а также наличие дистанционно управляемого боевого модуля с пулемётным вооружением на крыше башни.

«Эти и другие преимущества танка доведены до партнёров «Рособоронэкспорта» в различных регионах. С потенциальными партнёрами ведутся переговоры», — приводит его слова РИА Новости.

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что различные модификации платформы Т-90 сегодня являются наиболее привлекательными для зарубежных заказчиков.

«Т-90 — это основной ударный танк, на сегодня он является одним из самых массовых и перспективных среди российских танков, которые в том числе поставляются на экспорт. Исходя из этого, интерес к этой машине большой. Кроме того, большую роль для зарубежных заказчиков играет соотношение цены и качества», — подчеркнул эксперт.

Российские танки в сравнении с западными аналогами дешевле и при этом более универсальны, добавил Александр Михайлов.

«Они способны использовать своё боевое орудие под разные типы боеприпасов, в том числе под управляемые ракеты. Российские производители также ориентируются на работу техники во всех широтах, которые присутствуют в РФ: от арктических до субтропических. При этом создатели экспортных версий Т-90 ориентировались на их использование в странах с жаркими, сухими и тропическими зонами, и там российская техника показала себя достаточно эффективной», — отметил собеседник RT.

Танк Т-90МС является модернизацией предыдущей экспортной итерации этой платформы — танка Т-90С, который в том числе лицензионно производится в Индии, напомнил в беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Электроника, пушка, двигатель, подвеска, броня и динамическая защита у этой машины близки к более высокому поколению танков, которых в мире нет. Только Россия производит танк нового поколения «Армата», а Т-90МС максимально приближается к боевым характеристикам танка следующего, перспективного поколения», — рассказал эксперт.

Российская бронетанковая техника более лёгкая, подвижная и выгодная для эксплуатации, добавил Дмитрий Литовкин.

«Получая такую технику, заказчик может быть уверен в том, что получит машину, которая будет решать все задачи», — заключил эксперт.