Убойный калибр: как автоматические гранатомёты «Балкан» усилят российские войска

В России изготовлена первая серийная партия противопехотных автоматических гранатомётов «Балкан», сообщили в госкорпорации «Ростех». В отличие от предшественников (АГС-17 «Пламя» и АГС-30) «Балкан» имеет увеличенный калибр 40 мм. Эксперты отмечают, что этот гранатомёт, превосходящий по своим характеристикам предыдущие отечественные модели, значительно усилит боевую мощь российских войск.

В России изготовлена первая серийная партия противопехотных автоматических гранатомётов «Балкан» калибра 40 мм. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Конструкторская документация на комплекс «Балкан» оформлена и принята Минобороны РФ для серийного производства», — цитирует ТАСС индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Разработчик гранатомёта НПО «Прибор» сообщил, что сейчас комплекс «Балкан» проходит расширенные проверки в рамках опытной эксплуатации в войсках. По итогам испытаний будет принято решение о принятии комплекса на вооружение и разворачивании масштабного серийного производства.

В марте 2021 года директор концерна «Технологии машиностроения» Александр Кочкин сообщил, что «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.

От «Пламени» к «Балкану»

Противопехотный гранатометный комплекс 6С19 «Балкан» (также встречается обозначение АГС-40) разработки НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского является новейшим изделием в области отечественного гранатомётного вооружения.

Он предназначен для уничтожения живой силы противника, подавления огневых средств вне укрытий, в открытых окопах, траншеях и на местности, а также для поражения автомобилей, пусковых установок и радиолокационных станций.

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Главное отличие «Балкана» от стоящих на вооружение российских Вооружённых сил автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя» и АГС-30 — увеличенный калибр. «Балкан» ведёт огонь боеприпасами калибра 40 мм, в то время как действующие автоматические гранатомётные комплексы российской армии выполнены в калибре 30 мм.

«Балкан» может вести огонь осколочными и практическими гранатами. Стрельба ведётся как по настильной, так и по навесной траектории. Ударно-спусковой механизм позволяет вести огонь короткими очередями до пяти выстрелов, длинными — до десяти выстрелов, а также открывать непрерывный огонь в полностью автоматическом режиме.

Темп стрельбы составляет 400 выстрелов в минуту. Подача выстрелов производится из коробки ёмкостью на 20 выстрелов, снаряжённых в патронную ленту. Предельная дальность стрельбы — до 2,5 км.

Гранатомёт устанавливается на станок-треногу, представляющую собой модифицированный станок советского гранатомёта АГС-17 «Пламя» с сиденьем для стрелка. Кроме того, «Балкан» штатно комплектуется оптическим прицелом.

Наиболее распространённые зарубежные аналоги «Балкана» — американский автоматический 40-мм гранатомёт с ленточным питанием Mark 47 Striker и немецкий автоматический станковый гранатомёт калибра 40 мм HK GMG.

Автоматический станковый гранатомёт АГС-40 «Балкан» на международном военно-техническом форуме Армия-2015

РИА Новости

© Евгений Биятов

В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что «Балкан» по конструкции мало чем отличается от АГС-30, но его создателям удалось увеличить калибр и огневую мощь гранатомёта, при этом сохранив прежние габариты.

«Была улучшена механика гранатомёта, повысилась точность поражения целей. Можно не сомневаться в том, что «Балкан» пройдёт все этапы испытаний и в скором времени будет массово поставляться на вооружение. Разработка очень хорошая, она наследует те идеи, которые были заложены в предыдущих автоматических гранатомётах, которые использовала советская и российская армия», — отметил эксперт.

При этом увеличение калибра гранатомёта до 40 мм значительно повышает его эффективность, добавил Литовкин.

«В снаряд большего калибра можно положить больше взрывчатки, поставить системы дистанционного подрыва, сделать корректируемыми боеприпасы. Чем больше калибр, тем больше возможностей для оружейников, для модернизации боеприпасов», — пояснил собеседник RT.

Воздушный подрыв

В 2019 в НПО «Прибор» сообщили о начале работ по созданию специальных боеприпасов для гранатомёта «Балкан», которые будут обладать возможностью дистанционного подрыва.

«Изделия предназначены для малокалиберной артиллерии, устанавливаемой на бронеобъекты сухопутных войск», — сообщили тогда в НПО «Прибор».

Как рассказал в комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, снаряды с возможностью дистанционного подрыва в воздухе серьёзно усилят огневую мощь гранатомёта.

«Воздушный подрыв снаряда позволяет эффективнее поражать цель. При нём происходит детонация боеприпаса в воздухе до контакта с целью, так называемый неконтактный подрыв. При такой детонации увеличивается площадь поражения и более равномерно распределяются поражающие элементы», — рассказал эксперт.

Военнослужащие отряда специального назначения с АГС-17 «Пламя»

РИА Новости

© Александр Гальперин

Необходимость создания и принятия на вооружение нового гранатомёта связана с общим развитием оружейных технологий, бронесплавов и тканей и индивидуальных средств защиты, добавил Бутырин.

«Гранатомётные комплексы, сейчасс находящиеся на вооружении, уже морально устаревают. Это ещё разработки советского периода. А одним из главнейших элементов эффективной армии является новое и современное вооружение», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в комментарии RT отметил, что у российских инженеров есть очень большой опыт в создании подобных видов вооружения.

«Школа создания автоматических гранатомётов такого типа сформировалась ещё в СССР и полностью сохранилась в РФ. За эти годы сменилось несколько актуальных моделей автоматических гранатомётов и нет никаких причин сомневаться в том, что «Балкан» тоже окажется успешным оружием», — считает эксперт.

Особенность автоматического гранатомёта заключается в том, что он может накрывать достаточно большую площадь, пояснил Корнев.

«Выстрелы — это миниатюрные гранаты, у которых есть своя зона поражения радиусом в несколько метров. То есть одной очередью он может накрыть полностью, со сплошным осколочным поражением, значительную площадь. Такие гранатомёты очень эффективны в использовании пехотой как в обороне, так и в наступлении, потому что могут быть размещены на технике, например, на крыше бронетранспортёра», — рассказал Корнев.

Таким образом это оружие представляет собой мобильное и эффективное средство поражения живой силы, огневых точек и легкобронированных целей, подчеркнул специалист. Теперь российский ОПК также переходит на стандарт калибра 40 мм, что позволяет создать новое поколение таких гранатомётов, добавил он.

«Увеличение калибра у «Балкана» приводит к увеличению дальности действия до 2,5 км. Зона поражения каждого выстрела увеличится. То, что эти гранатомёты появятся во всех мотострелковых подразделениях, повысит их боевую мощь, даже если мы просто заменим АГС «Пламя» на новый «Балкан». Если мы проведём замену массово и гранатомёты получат все части, то это приведёт к качественному улучшению пехоты и её огневых возможностей», — заключил Корнев.