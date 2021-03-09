Гранатомёт «Балкан» прошёл государственные испытания

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Директор концерна «Технологии машиностроения» Александр Кочкин заявил, что автоматический станковый гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.
Гранатомёт «Балкан» прошёл государственные испытания
  • ©wikipedia

Об этом сообщает Newinform.

По его словам, «Балкан», который является новейшей разработкой отечественного гранатомётного вооружения, был рекомендован к принятию на вооружение ВС России. При этом гранатомёт уже прошёл опытно-войсковую эксплуатацию.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооружённых сил России», — сказал Кочкин.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поступили новейшие радиолокационные комплексы «Аистёнок».

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