Гранатомёт «Балкан» прошёл государственные испытания
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Об этом сообщает Newinform.
По его словам, «Балкан», который является новейшей разработкой отечественного гранатомётного вооружения, был рекомендован к принятию на вооружение ВС России. При этом гранатомёт уже прошёл опытно-войсковую эксплуатацию.
«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооружённых сил России», — сказал Кочкин.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поступили новейшие радиолокационные комплексы «Аистёнок».