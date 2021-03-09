Гранатомёт «Балкан» прошёл государственные испытания

Директор концерна «Технологии машиностроения» Александр Кочкин заявил, что автоматический станковый гранатомёт «Балкан» успешно прошёл государственные испытания.

Об этом сообщает Newinform.

По его словам, «Балкан», который является новейшей разработкой отечественного гранатомётного вооружения, был рекомендован к принятию на вооружение ВС России. При этом гранатомёт уже прошёл опытно-войсковую эксплуатацию.

«Государственные испытания данного образца были успешно завершены с рекомендациями по принятию на вооружение Вооружённых сил России», — сказал Кочкин.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поступили новейшие радиолокационные комплексы «Аистёнок».