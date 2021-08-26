На форуме «Армия-2021» представили арктическую военную технику

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Арктическую военную технику представили в виде отдельной экспозиции на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Например, были показаны бронетранспортёры, зенитно-ракетные комплексы и внедорожники, способные работать в условиях Крайнего Севера.

Одной из премьер стала арктическая версия гусеничного бронетранспортёра БТ-3Ф. Также представлен вариант ЗРК «Панцирь-СА».

Для разведки и сопровождения механизированных колонн имеется вездеход ТРЭКОЛ-39294, также показанный на форуме.

Ранее, как сообщало ФАН, в Минобороны рассказали о культурной программе форума «Армия-2021».

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