Завершаются испытания плавающего БТР БТ-3Ф

Завершаются предварительные испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, которые длились более года», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что водоходные качества бронетранспортёра проверены в морских условиях.

Также сообщается, что изделие показало стойкость к внешним факторам.

Ранее стало известно, что испытания нового варианта российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион» со спутниковой связью начнутся в I квартале 2022 года.