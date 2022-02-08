Завершаются испытания плавающего БТР БТ-3Ф

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Завершаются предварительные испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Завершаются испытания плавающего БТР БТ-3Ф
  • РИА Новости

«В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, которые длились более года», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что водоходные качества бронетранспортёра проверены в морских условиях.

Также сообщается, что изделие показало стойкость к внешним факторам.

Ранее стало известно, что испытания нового варианта российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орион» со спутниковой связью начнутся в I квартале 2022 года. 

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