Премьер Польши заявил о стремлении привлечь в страну как можно больше военных США

Власти Польши стараются сделать так, чтобы солдат США в республике было как можно больше, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после переговоров с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

«У нас уже есть более 10 тыс. американских солдат. Мы стремимся, чтобы их было как можно больше», — приводит слова Моравецкого ТАСС.

Он подчеркнул, что Польша старается также иметь современное вооружение.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился об отправке дополнительно 3 тыс. американских военнослужащих в Польшу.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации.