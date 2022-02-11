Глава Пентагона Остин поручил отправить ещё 3 тысячи военных США в Польшу
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«В соответствии с поручением президента США,... Остин сегодня распорядился об отправке в Польшу оставшихся 3 тыс. бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии США», — заявил представитель Пентагона.
Ожидается, что они прибудут в Польшу в начале будущей недели.
Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак ранее сообщил, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы.
До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.
7 февраля в Польшу прибыла очередная группа военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.
В свою очередь, помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что военные США в Европе не станут «сражаться» с Россией.