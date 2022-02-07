Очередная группа американских десантников прибыла в Польшу

Короткая ссылка
В Польшу 7 февраля прибыла очередная группа военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.
Очередная группа американских десантников прибыла в Польшу
  • ©Hitchcock/Getty Images

«В понедельник очередная группа американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлилась в Жешуве», — говорится в заявлении Минобороны Польши.

О том, сколько военных прибыло в Польшу, не сообщается.

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак ранее сообщил, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы.

До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить