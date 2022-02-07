Очередная группа американских десантников прибыла в Польшу

В Польшу 7 февраля прибыла очередная группа военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

«В понедельник очередная группа американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлилась в Жешуве», — говорится в заявлении Минобороны Польши.

О том, сколько военных прибыло в Польшу, не сообщается.

Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак ранее сообщил, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы.

До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.