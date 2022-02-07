Очередная группа американских десантников прибыла в Польшу
- ©Hitchcock/Getty Images
«В понедельник очередная группа американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлилась в Жешуве», — говорится в заявлении Минобороны Польши.
О том, сколько военных прибыло в Польшу, не сообщается.
Глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак ранее сообщил, что дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы.
До этого стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.