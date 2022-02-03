Первые самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу

Военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные телеканала CBS.

По его информации, порядка 2 тыс. бойцов американской армии вылетели днём из воинской части Форт-Брэгг на самолётах C-17 Globemaster.

Подавляющее большинство военных отправятся в Польшу, остальные будут временно базироваться в Германии.

Ранее в Минобороны США также отметили, что готовящиеся к переброске в Европу американские военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине.