Глава Минобороны Польши: военных США разместят на юго-востоке страны вблизи Украины
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«Молниеносное прибытие войск США в Польшу даёт лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьёзном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», — приводятся слова министра в аккаунте ведомства в Twitter.
Ранее стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.
5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.