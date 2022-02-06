Глава Минобороны Польши: военных США разместят на юго-востоке страны вблизи Украины

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Дополнительные силы ВС США будут размещены на юго-востоке Польши вблизи украинской границы, заявил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.
Глава Минобороны Польши: военных США разместят на юго-востоке страны вблизи Украины
  • ©Omar Marques/Getty Images

«Молниеносное прибытие войск США в Польшу даёт лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьёзном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», — приводятся слова министра в аккаунте ведомства в Twitter.

Ранее стало известно, что военно-транспортные самолёты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу.

5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.

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