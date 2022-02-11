Помощник Байдена: военные США в Европе не станут «сражаться» с Россией

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Помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что военные США в Европе не станут «сражаться» с Россией.
Помощник Байдена: военные США в Европе не станут «сражаться» с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Дислокация военных в Германию, Польшу и Румынию — это не солдаты, которые посланы сражаться с Россией на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, американские военные «не идут воевать с Россией».

Салливан уточнил, что они будут защищать территории стран НАТО.

Также он утверждает, что миссия США в Европе носит «оборонительный характер».

Ранее лидеры Великобритании, США, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, ЕС, ЕК и НАТО приняли решение в ближайшее время удвоить дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины. 

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ситуация вокруг Украины дошла до абсурда. Руденко отметил, что Москва неоднократно и на различных уровнях заявляла, что не планирует вторжение или нападение на Украину.

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