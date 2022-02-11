Лидеры ЕС, НАТО и ряда европейских стран договорились усилить дипломатию по теме Украины
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«Премьер-министр (Великобритании Борис Джонсон. — RT) провёл виртуальную встречу с лидерами США, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, Совета Европы, Еврокомиссии и НАТО, чтобы обсудить ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны пообещали удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни.
Они согласились с тем, что есть выход из ситуации на Украине, если Россия пойдёт по пути «деэскалации».
Ранее сообщалось, что телефонные переговоры американского президента Джо Байдена с руководством Евросоюза, НАТО, Канады и стран Европы по ситуации вокруг Украины запланированы на 19:00 мск.