Лидеры ЕС, НАТО и ряда европейских стран договорились усилить дипломатию по теме Украины

Лидеры Великобритании, США, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, ЕС, ЕК и НАТО приняли решение в ближайшее время удвоить дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Премьер-министр (Великобритании Борис Джонсон. — RT) провёл виртуальную встречу с лидерами США, Италии, Польши, Румынии, Франции, Германии, Совета Европы, Еврокомиссии и НАТО, чтобы обсудить ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны пообещали удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни.

Они согласились с тем, что есть выход из ситуации на Украине, если Россия пойдёт по пути «деэскалации».

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры американского президента Джо Байдена с руководством Евросоюза, НАТО, Канады и стран Европы по ситуации вокруг Украины запланированы на 19:00 мск.