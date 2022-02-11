Байден проведёт разговор с руководством стран ЕС и НАТО по Украине

Телефонные переговоры американского президента Джо Байдена с руководством Евросоюза, НАТО, Канады и стран Европы по ситуации вокруг Украины запланированы на 19:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

AP

Как пишет РИА Новости, ключевой темой беседы станет «общая озабоченность продолжающимся наращиванием Россией военных сил вокруг Украины». Стороны намерены продолжить «координацию по дипломатическому треку и в сдерживании» России. В переговорах примут участие представители Евросовета, Еврокомиссии, Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании. Ранее Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммаунэлем Макроном обсудил его прошедшие переговоры в России и на Украине.