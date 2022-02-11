Байден проведёт разговор с руководством стран ЕС и НАТО по Украине
- AP
Как пишет РИА Новости, ключевой темой беседы станет «общая озабоченность продолжающимся наращиванием Россией военных сил вокруг Украины».
Стороны намерены продолжить «координацию по дипломатическому треку и в сдерживании» России.
В переговорах примут участие представители Евросовета, Еврокомиссии, Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании.
Ранее Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммаунэлем Макроном обсудил его прошедшие переговоры в России и на Украине.