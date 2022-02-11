Байден проведёт разговор с руководством стран ЕС и НАТО по Украине

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Телефонные переговоры американского президента Джо Байдена с руководством Евросоюза, НАТО, Канады и стран Европы по ситуации вокруг Украины запланированы на 19:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден проведёт разговор с руководством стран ЕС и НАТО по Украине
  • AP

Как пишет РИА Новости, ключевой темой беседы станет «общая озабоченность продолжающимся наращиванием Россией военных сил вокруг Украины».

Стороны намерены продолжить «координацию по дипломатическому треку и в сдерживании» России.

В переговорах примут участие представители Евросовета, Еврокомиссии, Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и  Великобритании.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммаунэлем Макроном обсудил его прошедшие переговоры в России и на Украине.

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