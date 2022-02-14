Пентагон исключает переброску военных США из Польши на Украину

США не будут перебрасывать свои войска из Польши на Украину, но военные могут оказать содействие при необходимости эвакуации, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Если потребуется с польской стороны границы оказать помощь при эвакуации... если люди будут переходить эту границу и им нужно будет оказать помощь, они будут готовы сделать это», — приводит слова Кирби ТАСС.

Он подчеркнул, что у США «нет намерений, нет планов и нет одобрения на то, чтобы перебросить эти силы на Украину»

«Их направили в Польшу, они останутся в Польше», — сказал он.

Ранее Кирби сообщил, что войска США могут быть использованы для помощи в эвакуации американских граждан с Украины, но на украинскую территорию их отправлять не планируется.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины.