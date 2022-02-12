Глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов США с Украины
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.
«Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября», — говорится в сообщении.
12 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Они обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.
Также заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12—13 февраля.