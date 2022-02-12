Глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов США с Украины

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Глава Пентагона Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины.
Глава Пентагона приказал вывести 160 военных инструкторов США с Украины
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

«Министр Остин распорядился временно передислоцировать 160 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые были развернуты на Украине с конца ноября», — говорится в сообщении.

12 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Они обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Также заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12—13 февраля.

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