Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12—13 февраля

Короткая ссылка
Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12—13 февраля, сообщил в эфире Sky News заместитель министра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи.
Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12—13 февраля
  • AP

«На Украине были британские военные, которые занимались подготовкой украинских военных, мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, в последние недели мы предоставили оборонительные антитанковые системы, также некоторые инструкторы были направлены, чтобы помочь украинским военным с системой вооружений, но британских военных не будет на Украине в случае конфликта с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, очень часто получается так, что войска и оружие западных стран, отправленные в другие государства, в итоге не возвращаются на родину.

По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, количество военных, оружия и техники со стороны Киева у линии соприкосновения говорит о подготовке украинских властей к войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить