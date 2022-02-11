Пушилин заявил о планах Киева по военному завоеванию Донбасса

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах киевских властей по военному завоеванию Донбасса.
Пушилин заявил о планах Киева по военному завоеванию Донбасса
  • AP

«Если мы посмотрим риторику западных стран, конкретные действия и шаги — поставка оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: её поддерживают, её никто не отдергивает. Украина продолжает наглеть, но наглеет не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что количество военных, оружия и техники со стороны Киева у линии соприкосновения говорит о подготовке украинских властей к войне.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что разведка ДНР располагает данными, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе.

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