Пушилин заявил о планах Киева по военному завоеванию Донбасса

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах киевских властей по военному завоеванию Донбасса.

«Если мы посмотрим риторику западных стран, конкретные действия и шаги — поставка оружия, внедрение инструкторов… Украина смотрит: её поддерживают, её никто не отдергивает. Украина продолжает наглеть, но наглеет не просто так, а вырисовывая у себя план военного завоевания», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что количество военных, оружия и техники со стороны Киева у линии соприкосновения говорит о подготовке украинских властей к войне.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что разведка ДНР располагает данными, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе.