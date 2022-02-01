В ДНР заявили о завершении украинским Генштабом разработки плана наступления в Донбассе
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Обстановка в Донбассе по-прежнему остаётся напряжённой и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки, украинским Генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе», — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.
Уточняется, что на этой неделе план будет представлен на совещании высокопоставленных украинских военных.
«В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины», — добавил представитель ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ готовят наступление в Донбассе и «подтягивают технику».
24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне угрозы провокаций со стороны Украины в Донбассе.