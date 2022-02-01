В ДНР заявили о завершении украинским Генштабом разработки плана наступления в Донбассе

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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что разведка ДНР располагает данными, что украинский Генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе.
В ДНР заявили о завершении украинским Генштабом разработки плана наступления в Донбассе
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Обстановка в Донбассе по-прежнему остаётся напряжённой и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. По данным нашей агентурной разведки, украинским Генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе», — сказал представитель оборонного ведомства ДНР.

Уточняется, что на этой неделе план будет представлен на совещании высокопоставленных украинских военных.

«В дальнейшем этот план должен быть одобрен Советом национальной безопасности и обороны Украины»,  — добавил представитель ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ готовят наступление в Донбассе и «подтягивают технику».

24 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне угрозы провокаций со стороны Украины в Донбассе.

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