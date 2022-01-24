Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ готовят наступление в Донбассе и «подтягивают технику»
- Gettyimages.ru
«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины: это идёт подготовка к наступлению. Я говорю о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи, причём в тех местах дислокации, куда они отводились, там сосредоточены артиллерийские расчёты и танковые», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что вызывают серьёзное опасение системы «Смерч» и «Ураган».
«Немаловажна и та медийная нагрузка, которая сопровождает все эти события — имеется в виду подтягивание иностранных журналистов к линии соприкосновения со стороны Украины. Безусловно, это и инструкторы США и Британии, которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет», — цитирует Пушилина РИА Новости.
В настоящее время ДНР «находится в режиме повышенной готовности», подчеркнул он.
24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе. Там также отметили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин призвал украинских военнослужащих и офицеров отказаться от участия в боевых действиях в Донбассе для «сохранения своих жизней».