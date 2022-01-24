В ДНР предложили офицерам ВСУ отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»
- Gettyimages.ru
«Украинским офицерам и солдатам с целью сохранения своих жизней предлагаем отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования», — говорится в его сообщении.
24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе.
Перед этим там также заявили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.