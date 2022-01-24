В ДНР предложили офицерам ВСУ отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»

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Самопровозглашённая Донецкая народная республика призвала украинских военнослужащих и офицеров отказаться от участия в боевых действиях в Донбассе для «сохранения своих жизней». С таким заявлением выступил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР предложили офицерам ВСУ отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»
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«Украинским офицерам и солдатам с целью сохранения своих жизней предлагаем отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования», — говорится в его сообщении.

24 января в ДНР заявили, что фиксируют подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе.

Перед этим там также заявили, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.

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