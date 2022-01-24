В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Короткая ссылка
Самопровозглашённая Донецкая народная республика фиксирует подготовку украинских военных к активным боевым действиям в Донбассе, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе
  • Gettyimages.ru

«Нами зафиксировано проведение в украинских вооружённых формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединённых сил, мероприятий по подготовке к наступлению», — говорится в его экстренном заявлении.

По словам Басурина, ВСУ «полным ходом готовятся к силовому варианту решения конфликта».

«Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесён невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться», — говорится в заявлении.

В частности, разведка ДНР получила данные о прибытии в район Авдеевки 40 военных из 3-го отдельного полка специального назначения, которые прошли подготовку британскими инструкторами.

Также ДНР получила данные о доукомплектовании механизированных подразделений «в глубине территории Украины и направлении их на усиление группировки ООС в Донбассе».

Ранее Басурин рассказал, что украинские военные перебросили в Донбасс восемь реактивных систем «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами. По его словам, ДНР фиксирует подготовку подразделений вооружённых формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе.

Также разведка ДНР получила данные о прибытии в подразделения ВСУ в Донбассе большой партии противотанковых гранатомётов NLAW, поставленных из Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить