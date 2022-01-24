В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций со стороны Украины в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком уровне угрозы провокаций со стороны Украины в Донбассе.

Он отметил, что данном случае в Кремле не будут уподобляться визави и совершать истеричные действия.

«Да, угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее», — заявил он.

Песков также сообщил, что украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашёнными республиками.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что американские противотанковые ракеты Javelin появились на территории Донбасса.

Он также отметил, что в ДНР уверены в подготовке Киевом наступления в Донбассе.