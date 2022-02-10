Лавров заявил, что западные военные и оружие часто не возвращаются после учений домой

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очень часто получается так, что войска и оружие западных стран, отправленные в другие государства, в итоге не возвращаются на родину, в отличие от ситуации с российскими учениями в других странах, когда военные и вооружение России возвращаются домой.
Лавров заявил, что западные военные и оружие часто не возвращаются после учений домой
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Те войска, которые далеко за пределами и Великобритании, и США, и Канады  направляются в страны Балтии, в страны, которые находятся на берегу Чёрного моря, — вот эти войска и вооружения, как правило, никогда не возвращаются домой», — сказал российский министр.

По его словам, он указывал на такую тенденцию британской коллеге Лиз Трасс во время переговоров, но она ответила, что России это «не касается».

«Мы об этом тоже сегодня говорили, но госпожа министр достаточно доходчиво объяснила, что это нас не касается. А вот российские войска на российской территории — это главная озабоченность Лондона», — добавил глава МИД России.

Ранее Лавров отметил, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины.

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