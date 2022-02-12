Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве. Шойгу отметил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, и призвал прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО. 

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