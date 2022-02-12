Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«12 февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Ранее Шойгу провёл переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве. Шойгу отметил, что уровень российско-британских отношений близок к нулю, и призвал прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО.