В Пентагоне рассказали о готовности военных помогать желающим покинуть Украину американцам
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- © Sgt. Erin Conway/US Army
Он отметил, что к данным задачам готовы военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии.
«Я не могу исключать, что они могут быть задействованы в сооружении временных построек на случай, если граждане США будут пересекать границу и им потребуется помощь», — сказал Кирби на брифинге.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины, но не исключила, что подобные намерения есть у Вашингтона.