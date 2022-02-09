В Пентагоне рассказали о готовности военных помогать желающим покинуть Украину американцам

Войска США могут быть использованы для помощи в эвакуации американских граждан с Украины, но на украинскую территорию их отправлять не планируется, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что к данным задачам готовы военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии.

«Я не могу исключать, что они могут быть задействованы в сооружении временных построек на случай, если граждане США будут пересекать границу и им потребуется помощь», — сказал Кирби на брифинге.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины, но не исключила, что подобные намерения есть у Вашингтона.