Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Украины

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила об отсутствии у Москвы агрессивных планов в отношении Украины, но не исключила, что подобные намерения есть у Вашингтона.
Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных планов в отношении Украины
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Она назвала абсурдом, когда России приписывают агрессивные действия в отношении Украины, где многие граждане «сопереживают нашу общую историю и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины».

При этом Захарова обратила внимание, что заявления Соединённых Штатов о ситуации вокруг Украины и якобы агрессивных планах России напоминают те, которые делались Вашингтоном перед вторжением в Ирак.

«У нас таких агрессивных планов нет, но у меня есть ощущение, что они есть у США», — сказала представитель МИД России.

Также МИД России призвал страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины.

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