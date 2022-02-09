В МИД России призвали Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины

Россия призывает страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы призываем к прекращению искусственного нагнетания напряжённости вокруг Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Она также призвала принять практические шаги, направленные на деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita выразил мнение, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае предполагаемого «нападения» России на Украину.

До этого зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения западных стран о том, за сколько дней может быть взят Киев в ходе потенциального российского «вторжения», являются безумием.