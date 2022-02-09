В МИД России призвали Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины

Короткая ссылка
Россия призывает страны Запада остановить нагнетание напряжённости вокруг Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России призвали Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины
  • РИА Новости

«Мы призываем к прекращению искусственного нагнетания напряжённости вокруг Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Она также призвала принять практические шаги, направленные на деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita выразил мнение, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае предполагаемого «нападения» России на Украину.

До этого зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения западных стран о том, за сколько дней может быть взят Киев в ходе потенциального российского «вторжения», являются безумием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить