В МИД России призвали Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг Украины
- РИА Новости
«Мы призываем к прекращению искусственного нагнетания напряжённости вокруг Украины», — сказала Захарова на брифинге.
Она также призвала принять практические шаги, направленные на деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе.
Ранее бывший президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita выразил мнение, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае предполагаемого «нападения» России на Украину.
До этого зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения западных стран о том, за сколько дней может быть взят Киев в ходе потенциального российского «вторжения», являются безумием.