Экс-президент Валенса призвал «ударить по Москве» в случае «нападения» России на Киев

Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью газете Rzeczpospolita выразил мнение, что Западу необходимо «ударить по Москве» в случае предполагаемого «нападения» России на Украину.

По его утверждениям, всему миру необходимо мобилизоваться и «не допустить нападения на Украину».

«Если (президент России Владимир. — RT) Путин нападёт на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве», — сказал Валенса.

Также бывший польский президент считает, что Варшаве нужно в данной ситуации помочь соседней стране и предоставить все силы в распоряжение Киева.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сообщения западных стран о том, за сколько дней может быть взят Киев в ходе потенциального российского «вторжения», являются безумием.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать, поскольку это не отвечает её интересам.