Захарова назвала чушью заявления о возможном нападении России на Украину

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала чушью заявления представителей западных стран о планах России напасть на Украину.
Захарова назвала чушью заявления о возможном нападении России на Украину
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«На этой неделе мы в очередной раз стали свидетелями продолжающейся информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивание мифа о некой российской угрозе о «вот-вот» нападении нашей страны, планах Москвы, дальше не буду всю ту чушь пересказывать, которую вы читаете в исполнении наших западных партнёров», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что «история про якобы российскую угрозу Украине, нагнетание международной обстановки, всё это идёт вопреки реальной ситуации и здравому смыслу».

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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