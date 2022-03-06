Блинкен заявил о готовности США поддержать передачу Польшей Украине самолётов F-16

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США готовы продолжить оказывать Киеву военную помощь и рассматривают возможность помочь Польше, если та решит передать самолёты F-16 Украине. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил о готовности США поддержать передачу Польшей Украине самолётов F-16
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«Мы активно поддерживаем контакты с Украиной, чтобы понять, в чём они нуждаются, чтобы мы с партнёрами могли понять, что мы можем предоставить», — цитирует РИА Новости Блинкена.

По его словам, «США внимательно рассматривают возможность передачи самолётов F-16 Украине и решают, как это можно сделать, если Польша решит предоставить самолёты Украине».

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что польская сторона не будет направлять Украине свои самолёты.

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