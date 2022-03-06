США изучают предложения по интеграции стран Балтии в систему ПВО НАТО
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные реестра госконтрактов США.
В запросе отмечается, что он сделан «с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий».
Как уточняется, система ПВО должна также иметь возможность противодействия беспилотникам.
Ранее замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО примет дополнительные меры по укреплению своих позиций и наращиванию мощи на восточном фланге в связи с последними событиями на Украине.
Подробнее — в материале RT.