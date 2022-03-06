США изучают предложения по интеграции стран Балтии в систему ПВО НАТО

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США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные реестра госконтрактов США.

В запросе отмечается, что он сделан «с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий».

Как уточняется, система ПВО должна также иметь возможность противодействия беспилотникам.

Ранее замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО примет дополнительные меры по укреплению своих позиций и наращиванию мощи на восточном фланге в связи с последними событиями на Украине.

Подробнее — в материале RT.

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