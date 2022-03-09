Песков назвал потенциально опасным сценарием использование Киевом иностранных аэродромов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное использование Украиной военных аэродромов других стран.

«Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования (Украиной. — RT) каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолётов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать планы Польши о предоставлении Украине боевых самолётов МиГ.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

6 марта в Минобороны России заявили, что им известно об украинских боевых самолётах, которые ранее перелетели в Румынию и другие приграничные страны.

В ведомстве предупредили, что предоставление аэродромов боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение других государств в конфликт.