Минобороны России предостерегло третьи страны от предоставления аэродромов украинским ВВС

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Министерству обороны России известно об украинских боевых самолётах, которые ранее перелетели в Румынию и другие приграничные страны. В ведомстве предупредили, что предоставление аэродромов боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение других государств в конфликт.
Минобороны России предостерегло третьи страны от предоставления аэродромов украинским ВВС
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооружённых сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооружённый конфликт», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее напомнил российский президент Владимир Путин, Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

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