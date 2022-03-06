Минобороны России предостерегло третьи страны от предоставления аэродромов украинским ВВС

Министерству обороны России известно об украинских боевых самолётах, которые ранее перелетели в Румынию и другие приграничные страны. В ведомстве предупредили, что предоставление аэродромов боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение других государств в конфликт.

«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооружённых сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооружённый конфликт», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее напомнил российский президент Владимир Путин, Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.