Путин: введение бесполётной зоны над Украиной будет означать участие в конфликте

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.
Путин: введение бесполётной зоны над Украиной будет означать участие в конфликте
  • AFP
  • © Mikhail Klimentyev / SPUTNIK

Об этом он сказал на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполётную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно над самой территорией Украины, возможно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооружённом конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих», — заявил Путин.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами. 

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