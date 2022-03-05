Песков: НАТО понимает невозможность своего прямого участия в ситуации вокруг Украины

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Страны НАТО отдают себе отчёт в невозможности прямого участия в происходящем вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: НАТО понимает невозможность своего прямого участия в ситуации вокруг Украины
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«Мы в данном случае свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчёт в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины», — заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле знакомы с заявлением украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал альянс за решение не вводить бесполётную зону над Украиной.

Ранее Зеленский заявил, что альянс НАТО сознательно отказался закрыть небо над Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами. 

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