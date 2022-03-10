Белый дом: передача Украине самолётов не повысит возможности их ВВС

Передача Украине боевых самолётов не изменит ситуацию в зоне военной спецоперации России, особенно на фоне возможностей российской армии, считает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«По имеющимся оценкам, добавление самолётов к уже имеющимся возможностям Украины не привнесёт существенные изменения в эффективность их ВВС в сравнении с российскими возможностями», — сказала она.

По словам Псаки, это мнение основано на данных американской разведки и военных экспертов.

Как ранее заявили в Минобороны России, украинская система ПВО уже носит только очаговый характер, она не способна оказывать существенное противодействие российским ВКС.

К началу операции России в боевом составе ВСУ насчитывалось до 250 исправных боевых самолётов и вертолётов. По данным на 9 марта, армия России уничтожила 146 из них.

Также российские военные вывели из строя 90% военных аэродромов Украины.