В Минобороны России сообщили о выведении из строя 90% военных аэродромов Украины

Российские военные вывели из строя 90% военных аэродромов Украины, заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя», — заявил Конашенков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное использование Украиной военных аэродромов других стран.

6 марта в Минобороны России заявили, что им известно об украинских боевых самолётах, которые ранее перелетели в Румынию и другие приграничные страны.

В ведомстве предупредили, что предоставление аэродромов боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение других государств в конфликт.