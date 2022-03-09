Армия России уничтожила 146 боевых самолётов и вертолётов ВСУ из 250

К началу операции России на Украине в боевом составе ВСУ насчитывалось до 250 исправных боевых самолётов и вертолётов. Армия России уже уничтожила 146 из них. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«К началу специальной операции в боевом составе украинских вооружённых сил насчитывалось до 250 исправных боевых самолётов и вертолётов. Российскими воздушно-космическими силами на земле и в воздухе уничтожено 89 боевых самолётов и 57 вертолётов», — сказал он.

Вместе с тем часть украинских самолётов перелетела в Румынию и в боях не участвует, отметил Конашенков.

Также российские военные вывели из строя 90% военных аэродромов Украины.

Украинская система ПВО уже носит только очаговый характер, она не способна оказывать существенного противодействия российской авиации, отметили в Минобороны.