Минобороны России: система ПВО Украины уже не может существенно противодействовать ВКС

Украинская система ПВО уже носит только очаговый характер, она не способна оказывать существенного противодействия российской авиации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что за время проведения операции армия России уничтожила 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125 — это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.

Также уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО.

«Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации», — отметил Конашенков.

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, устранение систем ПВО Украины требует определённого времени: «их нужно «вскрыть», а затем поразить».

По его словам, «практически эта работа завершена».