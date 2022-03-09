Минобороны России: система ПВО Украины уже не может существенно противодействовать ВКС

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Украинская система ПВО уже носит только очаговый характер, она не способна оказывать существенного противодействия российской авиации, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: система ПВО Украины уже не может существенно противодействовать ВКС
  • РИА Новости

Он рассказал, что за время проведения операции армия России уничтожила 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125 — это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.

Также уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО.

«Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации», — отметил Конашенков.

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, устранение систем ПВО Украины требует определённого времени: «их нужно «вскрыть», а затем поразить».

По его словам, «практически эта работа завершена».

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