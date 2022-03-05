Путин рассказал, почему Генштаб России пошёл по пути уничтожения инфраструктуры ВСУ
- AFP
- © Andrey Gorshkov / SPUTNIK
Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии 8 Марта.
Глава государства отметил, что аналитики видят, как проводится операция, поэтому секретов в данном случае нет.
«(Уничтожаются. — RT) cклады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Их устранение (систем ПВО. — RT) требует определённого времени, их нужно... «вскрыть», потом поразить. Практически эта работа завершена», — сказал Владимир Путин.
По его словам, отсюда и требования Киева «закрыть небо».
«Реализация этого требования сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто на той стороне что-то там маркует, есть», — подчеркнул он.
Поэтому российская сторона пошла этим путём, как оказалось, «абсолютно правильно», заключил Путин.
Также российский лидер рассказал, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные и призывников нет.
«Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать», — сказал он.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей.