Путин рассказал, почему Генштаб России пошёл по пути уничтожения инфраструктуры ВСУ

Россия могла действовать на Украине по-разному, в том числе помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, подкрепив войска ЛНР и ДНР, однако в таком случае «с той стороны» — со стороны Запада и радикалов — шла бы бесконечная поддержка материальными ресурсами, поэтому Генштаб пошёл другим путём и начал уничтожать военную инфраструктуру ВСУ.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии 8 Марта.

Глава государства отметил, что аналитики видят, как проводится операция, поэтому секретов в данном случае нет.

«(Уничтожаются. — RT) cклады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Их устранение (систем ПВО. — RT) требует определённого времени, их нужно... «вскрыть», потом поразить. Практически эта работа завершена», — сказал Владимир Путин.

По его словам, отсюда и требования Киева «закрыть небо».

«Реализация этого требования сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто на той стороне что-то там маркует, есть», — подчеркнул он.

Поэтому российская сторона пошла этим путём, как оказалось, «абсолютно правильно», заключил Путин.

Также российский лидер рассказал, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные и призывников нет.

«Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать», — сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей.