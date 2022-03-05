Путин: в спецоперации России на Украине не участвуют призывники

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Президент России Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие только профессиональные военные и призывников нет, подчеркнув, что этого и не планируется.
Путин: в спецоперации России на Украине не участвуют призывники
  • AFP
  • © Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK

«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать», — сказал Путин в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей.

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