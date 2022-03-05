Путин: в спецоперации России на Украине не участвуют призывники
- AFP
- © Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK
«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать», — сказал Путин в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей.
RT ведёт прямую трансляцию.