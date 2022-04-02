США выделят дополнительные средства в размере $300 млн для Украины
«В рамках Инициативы о содействии безопасности Украины Министерство обороны США выделит до $300 млн помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины», — говорится в сообщении Пентагона.
31 марта Кирби заявил, что американская сторона завершила передачу пакета военной помощи Киеву на $350 млн.
Ранее сообщалось, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.
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