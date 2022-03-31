Минобороны США направят Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade

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Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade. Об этом сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селеста Уолландер.

«Мы обязались передать 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов (на военную помощь Украине. — RT)», — приводит ТАСС её заявление.

Уточняется, что снаряды Switchblade, известные как дроны-камикадзе, были включены в список вооружений, запрошенных Украиной у США.

Президент США Джо Байден ранее заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом.

Подробнее — в материале RT.

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