Минобороны США направят Украине 100 барражирующих снарядов Switchblade
«Мы обязались передать 100 тактических беспилотных систем Switchblade в рамках самого нового пакета президентских расходов (на военную помощь Украине. — RT)», — приводит ТАСС её заявление.
Уточняется, что снаряды Switchblade, известные как дроны-камикадзе, были включены в список вооружений, запрошенных Украиной у США.
Президент США Джо Байден ранее заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом.
Подробнее — в материале RT.