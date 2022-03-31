Пентагон: США завершили передачу Киеву пакета военной помощи на $350 млн

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона завершила передачу пакета военной помощи Киеву на $350 млн.

Об этом он сказал на регулярном брифинге.

«Мы завершили передачу (пакета военной помощи. — RT) на $350 млн, которую утвердил президент Байден месяц или около того назад. И это было сделано за рекордные три недели или около того, и это беспрецедентно», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил, что доставка ещё одного пакета помощи на $200 млн почти завершена.

«Я думаю, что, возможно, осталась одна партия или около того», — отметил Кирби.

Говоря об американской военной помощи на $800 млн, он подчеркнул, что она уже начала прибывать на Украину.

Ранее сообщалось, что Пентагон предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи 100 барражирующих снарядов Switchblade.

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